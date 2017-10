Performance for Shougang Concord International Enterprises Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -20.00 -22.22 8 18 13 Week -6.83 -17.03 67 28 26 Week -10.77 -23.91 65 35 52 Week -17.14 -30.26 41 41 YTD -9.02 -29.66 51 30