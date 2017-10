Performance for Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 4.14 1.25 99 28 13 Week 0.94 -10.11 99 36 26 Week -7.36 -21.00 90 28 52 Week 8.63 -8.57 99 12 YTD 6.73 -17.49 99 22