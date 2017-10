Performance for Longfor Properties Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 10.76 7.69 99 33 13 Week 21.00 7.75 99 43 26 Week 57.50 34.31 99 36 52 Week 84.03 54.89 99 8 YTD 115.45 66.56 99 34