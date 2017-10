Performance for China National Materials Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 24.30 20.85 99 47 13 Week 63.60 45.68 99 45 26 Week 60.65 36.99 99 61 52 Week 140.54 102.46 99 19 YTD 145.86 90.07 99 50