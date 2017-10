Performance for Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 16.83 13.59 99 28 13 Week 21.91 8.56 99 36 26 Week 23.42 5.24 99 28 52 Week 40.20 18.00 99 12 YTD 47.58 14.09 99 22