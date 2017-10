Performance for Weichai Power Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 1.51 -1.30 99 74 13 Week 21.11 7.85 99 70 26 Week 28.61 9.67 99 63 52 Week 58.55 33.44 99 61 YTD 46.06 12.92 99 52