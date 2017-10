Performance for Aluminum Corp of China Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 19.97 16.64 99 -- 13 Week 65.27 47.17 99 -- 26 Week 74.20 48.55 99 -- 52 Week 140.34 102.29 99 -- YTD 121.56 71.29 99 --