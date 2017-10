Performance for Guangzhou R&F Properties Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 12.05 8.94 99 33 13 Week 62.85 45.01 99 43 26 Week 53.08 30.53 99 36 52 Week 78.32 50.08 99 8 YTD 112.15 64.01 99 34