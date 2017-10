Performance for Dalian Port PDA Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -2.86 -5.55 43 -- 13 Week -5.56 -15.90 69 -- 26 Week -6.85 -20.57 82 -- 52 Week -2.16 -17.65 66 -- YTD -0.73 -23.26 69 --