Performance for Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 9.69 6.65 99 77 13 Week 17.56 4.69 99 87 26 Week 9.95 -6.24 99 85 52 Week 11.02 -6.56 78 83 YTD 16.52 -9.92 99 71