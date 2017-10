Performance for Sumitomo Chemical Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 6.42 0.52 99 83 13 Week 8.41 3.26 99 88 26 Week 16.97 3.29 99 89 52 Week 49.04 19.60 99 87 YTD 25.18 12.67 99 86