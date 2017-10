Performance for Toho Zinc Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 3.72 -2.04 59 -- 13 Week 11.11 5.84 48 -- 26 Week 6.21 -6.21 52 -- 52 Week 50.57 20.83 65 -- YTD 16.74 5.08 47 --