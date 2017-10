Performance for Odakyu Electric Railway Co Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 0.09 -5.46 44 -- 13 Week -4.61 -9.14 31 -- 26 Week -1.22 -12.77 37 -- 52 Week -5.42 -24.10 29 -- YTD -8.73 -17.85 24 --