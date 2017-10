Performance for Adani Ports and Special Economic Zone Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 0.87 0.47 99 -- 13 Week 4.75 3.26 99 -- 26 Week 12.13 4.70 99 -- 52 Week 46.94 29.82 99 -- YTD 45.00 21.35 99 --