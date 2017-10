Performance for shipping corporation of India Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -7.81 -8.18 99 31 13 Week 5.21 3.71 99 33 26 Week 19.53 11.61 99 29 52 Week 29.76 14.64 99 58 YTD 55.38 30.05 99 42