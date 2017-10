Performance for Transport Corporation of India Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week -4.29 -4.67 99 -- 13 Week -20.44 -21.58 24 -- 26 Week 16.99 9.24 99 -- 52 Week 45.26 28.33 99 -- YTD 79.87 50.54 99 --