Performance for Trican Well Service Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 27.07 21.07 99 -- 13 Week 36.09 30.03 99 -- 26 Week 8.49 8.07 99 -- 52 Week 40.24 30.14 99 -- YTD 0.00 -2.80 99 --