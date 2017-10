Performance for Whirlpool of India Ltd

Period %

Actual % vs.

S&P 500 Rank In

Industry Industry

Rank 4 Week 11.37 10.93 99 54 13 Week 16.51 14.85 99 35 26 Week 11.70 4.30 99 24 52 Week 26.64 11.88 99 35 YTD 53.30 28.31 99 62