Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC)
10.86EUR
23 Oct 2017
€0.04 (+0.32%)
€10.82
€10.81
€10.89
€10.68
1,048,992
1,215,558
€11.89
€9.10
About
Overall
|Beta:
|0.66
|Market Cap(Mil.):
|€5,186.27
|Shares Outstanding(Mil.):
|469.77
|Dividend:
|0.10
|Yield (%):
|2.37
Financials
BRIEF-Merlin Properties to pay gross dividend of 0,20 eur/shr
* SAID ON MONDAY THE BOARD AGREED TO PAY GROSS DIVIDEND OF 0.20 EURO PER SHARE ON OCTOBER 25
BRIEF-Merlin Properties buys office building in Lisbon for 60.3 mln euros
* SAID ON THURSDAY BUYS FROM NOVO BANCO OFFICE BUILDING IN LISBON FOR 60.3 MLN EUROS
BRIEF-Merlin Properties H1 net profit nearly doubles to 421.4 mln euros YoY
* H1 TOTAL REVENUE 242.6 MILLION EUROS VERSUS 158.0 MILLION EUROS YEAR AGO
BRIEF-Merlin to absorb two units in Spain
* APPROVED ON TUESDAY INTEGRATION VIA MERGER OF ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES EXPLOTACIONES URBANAS ESPANOLAS AND CENTROS COMERCIALES METROPOLITANOS
BRIEF-Merlin buys its shares for 35 mln euros within divestment process carried out by Banco Popular
* BUYS 0.70 PERCENT OF ITS SHARE CAPITAL, WITHIN FRAMEWORK OF DIVESTMENT PROCESS CARRIED OUT BY BANCO POPULAR SA IN RELATION TO ITS STAKE IN MERLIN
BRIEF-Merlin Properties issues 600 mln euro unsecured bonds
* SAID ON WEDNESDAY IT HAD AGREED TO ISSUE UNDER ITS EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAM AND FOLLOWING A BOOKBUILDING PROCESS, UNSUBORDINATED ORDINARY BONDS FOR 600 MILLION EUROS
BRIEF-Banco Popular launches sale of 2.86 pct of its stake in Merlin Properties
* PLACES THROUGH ACCELERATED BOOKBUILDING ABOUT 2.86 PERCENT OF ITS STAKE IN MERLIN PROPERTIES Source text for Eikon:
BRIEF-Merlin Properties Q1 net result up 47.1 pct
* SAID ON THURSDAY Q1 GROSS RENTAL INCOME 115.3 MLN EUROS VS 76.8 MLN EUROS YR AGO