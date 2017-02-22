BRIEF-Getin Holding to increase capital by 27.8 mln zlotys
* TO VOTE ON JUNE 27 CAPITAL INCREASE OF 27.8 MILLION ZLOTYS VIA ISSUE OF SERIES C SHARES
Feb 21 Dream Industrial Real Estate Investment Trust
* Dream industrial reit reports stable 2016 financial results
* Qtrly ffo per unit $0.212
* Qtrly affo per unit $0.186 Source text for Eikon: Further company coverage:
* TO VOTE ON JUNE 27 CAPITAL INCREASE OF 27.8 MILLION ZLOTYS VIA ISSUE OF SERIES C SHARES
* COMPANY SHALL PAY A GROSS DIVIDEND OF EUR 0.02 PER ORDINARY SHARE TO ITS ORDINARY SHAREHOLDERS.