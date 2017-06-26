BRIEF-CI Games plans to resign from production of AAA class games under 2017-2019 strategy
* UNDER 2017-2019 STRATEGY PLANS TO ABANDON PRODUCTION OF AAA CLASS GAMES AND FOCUS ON SMALLER IN TERMS OF SCALE PROJECTS
June 26 PRFOODS AS:
* ACQUIRES MAJORITY SHAREHOLDING IN JOHN ROSS JR. (ABERDEEN) AND COLN VALLEY SMOKERY LIMITED
* SAYS WILL ACQUIRE 8352 JRJ ORDINARY SHARES (83.52%), WITH A TOTAL NOMINAL VALUE GBP 13,502
* SAYS TOTAL PURCHASE PRICE PAYABLE FOR OBJECT OF CONTEMPLATED TRANSACTION IS GBP 13.2 MILLION CORRESPONDING TO EUR 15.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* UNDER 2017-2019 STRATEGY PLANS TO ABANDON PRODUCTION OF AAA CLASS GAMES AND FOCUS ON SMALLER IN TERMS OF SCALE PROJECTS
* SAID ON MONDAY IT SIGNED BERTRAND TRAORE FROM CHELSEA FOR 10 MILLION EUROS