BRIEF-Technicolor cuts FY adj EBITDA target by EUR 40 mln
* EXPECTS PROFITABILITY OF CONNECTED HOME SEGMENT TO BE AFFECTED BY MEMORY COSTS INCREASES
June 28 UNITED INTERNET AG:
* DGAP-NEWS: UNITED INTERNET AG: VOLUNTARY TENDER OFFER FOR DRILLISCH - ACCEPTANCE RATE AMOUNTS TO 1.24 PERCENT
* TOGETHER WITH ITS EXISTING SHAREHOLDING, UNITED INTERNET HOLDS TOTAL STAKE OF APPROX 30.91 PERCENT DIRECTLY AND INDIRECTLY IN THIS TOTAL NUMBER OF SHARES
* AS AT EXPIRY OF ACCEPTANCE PERIOD ON JUNE 23, 2017, TENDER OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR A TOTAL OF 839,170 DRILLISCH SHARES
* ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD COMMENCES TODAY AND EXPIRES ON JULY 12, 2017, MIDNIGHT (FRANKFURT AM MAIN LOCAL TIME) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* EXPECTS PROFITABILITY OF CONNECTED HOME SEGMENT TO BE AFFECTED BY MEMORY COSTS INCREASES
* H1 REVENUE EUR 95.5 MILLION VERSUS EUR 97.7 MILLION YEAR AGO