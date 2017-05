Oct 5 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Pakistan and West Indies on Wednesday in Abu Dhabi, United Arab Emirates Pakistan Innings Az. Ali b Holder 101 Sh. Khan c Joseph b Benn 38 B. Azam b Pollard 117 S. Malik c Ramdin b Narine 5 S. Ahmed not out 24 M. Rizwan lbw b Joseph 4 I. Wasim c Da. Bravo b Joseph 4 M. Nawaz not out 4 Extras (lb-7 nb-1 w-3) 11 Total (for 6 wickets, 50 overs) 308 Fall of wickets: 1-85 Sh. Khan,2-232 Az. Ali,3-239 S. Malik,4-280 B. Azam,5-285 M. Rizwan,6-303 I. Wasim Did not bat: W. Riaz, S. Khan, H. Ali Bowling A. Joseph 8 - 0 - 62 - 2(w-1) S. Gabriel 5 - 0 - 37 - 0(nb-1) K. Brathwaite 4 - 0 - 22 - 0 J. Holder 10 - 0 - 63 - 1(w-2) S. Narine 10 - 0 - 47 - 1 S. Benn 10 - 0 - 51 - 1 K. Pollard 3 - 0 - 19 - 1 West Indies Innings K. Brathwaite lbw b Malik 32 E. Lewis b So. Khan 22 Da. Bravo c S. Ahmed b Riaz 17 M. Samuels run out (, Rizwan) 13 D. Ramdin run out (H. Ali, Rizwan) 37 K. Pollard c Malik b Nawaz 11 J. Holder b Wasim 26 S. Narine st S. Ahmed b Nawaz 0 S. Benn c So. Khan b Nawaz 0 A. Joseph c Malik b Riaz 2 S. Gabriel not out 1 Extras (b-1 lb-4 w-6) 11 Total (all out, 44 overs) 172 Fall of wickets: 1-45 E. Lewis,2-75 K. Brathwaite,3-87 Da. Bravo,4-93 M. Samuels,5-117 K. Pollard,6-159 J. Holder,7-161 S. Narine,8-161 S. Benn,9-170 A. Joseph,10-172 D. Ramdin Bowling I. Wasim 8 - 0 - 29 - 1 So. Khan 7 - 0 - 34 - 1(w-3) H. Ali 6 - 1 - 13 - 0 S. Malik 6 - 0 - 23 - 1(w-1) M. Nawaz 9 - 0 - 40 - 3(w-1) W. Riaz 8 - 0 - 28 - 2(w-1) Referees Umpire: Ahsan Raza Umpire: Ruchira Palliyaguruge TV umpire: Sundaram Ravi Match referee: Andy Pycroft Result: Pakistan won by 136 runs