May 24 AMPER SA:
* SAID ON TUESDAY FORMER CEO OF ITS SAMOA, AMERICAN SAMOA
AND COOK ISLANDS UNIT BLUESKY ADOLFO MONTENEGRO, HAS FILED A LAW
SUIT TO THE HIGH COURT OF AMERICAN SAMOA AGAINST AMPER
* IN RESPONSE TO A PREVIOUS LAW SUIT FILED TO THE SAME COURT
BY BLUESKY ON MAY 18 AGAINST ADOLFO MONTENEGRO FOR ALLEGED
IRREGULARITIES PERFORMED DURING HIS TIME AS CEO OF BLUESKY
* THE FORMER CEO OF BLUESKY HAS ALSO FILED A LAW SUIT
AGAINST AMPER CEO AND CHAIRMAN JAIME ESPINOSA DE LOS MONTEROS,
AST AND ELANDIA FOR A TOTAL OF $20.0 MILLION
* CONTRACT WITH ADOLFO MONTENEGRO WAS TERMINATED DURING THE
SALE PROCESS OF BLUESKY TO ATH FOR HIS RESISTANCE FIRST AND THEN
OPPOSITION TO THE SALE
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(Gdynia Newsroom)