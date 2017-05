Oct 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17268.60 NSE 97279.90 ============= TOTAL 114548.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 142.7600 0.0000 21.50 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5600 7.0000 1520.00 INE916DA7IG4 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 23-Jun-17 100.7600 7.4500 750.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.9100 7.5500 800.00 INE872A07TX3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-17 100.2600 9.6400 300.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 0.90 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 102.1300 7.0200 230.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.3000 10.9300 0.50 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 104.1600 7.0500 50.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.5200 7.5300 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 29-Jun-19 103.0269 7.2000 250.00 INE192R07018 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.38% 19-Aug-19 105.4172 8.1500 650.00 INE872A07TW5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 9.75% 06-Oct-19 100.2592 9.8200 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.0000 7.1200 300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.8300 7.1200 250.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 104.4900 7.1200 350.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.9200 7.1600 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.8400 7.2000 50.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.8600 7.2400 250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 103.1500 7.2500 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8200 7.2800 1250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.2900 181.30 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0400 7.5900 6000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.6000 10.4400 10.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.7100 43.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.6700 7.4400 1600.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.5500 7.3600 50.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 104.8100 7.3700 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.3200 9.2300 88.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.4100 9.6200 289.70 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 103.0200 8.3700 300.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.2200 8.7800 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 101.3500 7.4200 250.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.4900 7.9000 300.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.0272 8.1400 100.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.3000 9.0600 232.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 119.0300 6.2000 8.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 124.1500 6.4000 2.70 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.7800 8.7500 100.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7600 0.0000 1.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.5200 10.3000 30.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.2000 0.0000 6.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.0800 0.0000 1.00 NSE === INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 150.2500 0.0000 4.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 154.2300 0.0000 2.70 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 31-Oct-16 176.9200 0.0000 6.60 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Nov-16 142.7560 10.5000 5.60 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Nov-16 142.7560 10.5000 5.60 INE916DA7FG0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 17-Mar-17 97.1313 7.0000 1252.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 17-Mar-17 115.4793 7.2000 800.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.7189 7.2770 300.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 17-Mar-17 115.4793 7.2000 800.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.9451 7.1400 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5582 7.0000 420.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 145.6600 0.0000 1.00 INE916DA7IG4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 23-Jun-17 100.7621 7.4500 750.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD SR-G OPT-1 8.90% 26-Jun-17 100.7845 7.5000 200.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD SR-G OPT-1 8.90% 26-Jun-17 100.7845 7.5000 200.00 INE660A07NB1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-17 100.7958 7.5000 500.00 INE660A07NB1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-17 100.7958 7.5840 500.00 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.8252 7.7994 281.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.9135 7.5500 800.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.5588 7.2100 1400.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.9872 7.1750 300.00 INE071G07082 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.05% 03-Oct-17 101.4665 7.4338 180.00 INE872A07TX3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10-Nov-17 99.7500 9.2900 400.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 121.2053 11.1935 700.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.0000 7.9236 3500.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 101.0303 7.5500 750.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 101.0303 7.5500 500.00 INE860H07AU9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 11-Jun-18 115.6542 7.8400 12.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD 14-Jun-18 124.9000 0.0000 0.20 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 102.0045 7.2890 1300.00 INE121A07MJ9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.50% 07-Sep-18 100.8075 8.0000 150.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.6396 7.1000 500.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.6396 7.1000 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.2996 7.5297 160.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.3237 6.7000 1000.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.5186 7.5300 250.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.3237 6.7000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.7649 7.0500 8000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.7649 7.0532 8000.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED -- 29-Mar-19 100.6100 0.0000 1.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.3897 7.1900 3000.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.3897 7.1900 1000.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.6651 7.1900 1000.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.6651 7.1900 385.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.0269 7.2000 3750.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 103.0269 7.2000 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1885 9.0000 50.00 INE192R07018 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.38% 19-Aug-19 105.4172 8.1500 650.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 22-Aug-19 100.1168 8.4500 200.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 104.0355 7.1200 3.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.0500 8.6249 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.0043 7.1200 300.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 103.1758 7.5900 2250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.8319 7.1200 250.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 104.4871 7.1200 350.00 INE891K07291 AXIS FINANCE LIMITED -- 26-Dec-19 101.2057 7.7000 50.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4515 7.5660 1500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4515 7.5560 1500.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 104.1767 7.1500 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.2700 7.6000 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.0572 7.2400 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7244 7.2200 1550.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7244 7.2200 1500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.5088 7.5700 200.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.5088 7.5700 200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.8376 7.2000 50.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.0000 7.5300 700.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 104.1000 7.6000 1.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.8616 7.2400 250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 103.1485 7.2500 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8170 7.2800 1350.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8197 7.2800 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8881 8.9200 250.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.5400 8.0800 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4882 7.2768 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 107.7500 6.2600 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.6300 7.3150 3500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.6300 7.3150 3500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.8739 7.2700 1000.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.8739 7.2700 1000.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 128.2899 8.2000 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 128.2899 - 100.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 100.0000 10.2300 20.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 106.7500 8.1400 2.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 108.8100 8.3300 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.2800 7.6000 1.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 102.9000 7.9100 18.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8500 9.2700 211.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0818 7.5800 8500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0818 7.5800 500.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 110.7500 6.2503 2.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.2500 9.1100 10.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.9755 7.6350 10.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.6742 7.4900 2000.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.6742 7.4900 2000.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 47.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.6703 7.4400 1600.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.9019 7.4800 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 114.7700 9.4000 3.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 107.0700 7.5900 10.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.6243 7.4500 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.1041 7.4600 1100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.1041 7.4600 750.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6898 7.3680 250.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 104.8500 7.9000 14.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7721 7.3598 230.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.0894 8.4300 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7560 8.7100 63.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.9072 7.6400 750.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.5508 7.3550 50.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 104.8054 7.3700 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.1000 8.3500 5.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.7500 9.1600 90.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.6119 9.8800 488.50 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.4500 8.4100 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.6500 8.6500 18.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5011 7.4000 1500.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.5444 8.5000 1350.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.9000 9.1400 118.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 99.9000 9.3200 19.40 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.1330 9.0500 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.4854 7.6700 200.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.4854 7.6700 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.8000 4.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.7920 8.2300 64.80 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 101.2100 7.3766 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6091 7.5600 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6091 7.5600 100.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.3073 7.6100 200.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5620 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.2000 8.9600 70.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.2824 8.4000 2200.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5300 8.6000 33.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 100.4944 7.9200 350.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0200 7.5818 310.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.0272 8.1400 250.00 INE437A07112 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 8.70% 07-Oct-26 100.0000 8.6924 200.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.9000 8.9400 31.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 118.5000 6.2900 10.00 INE875V15013 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI - 100.0000 8.1251 546.00 INE875V15039 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI - 100.0000 9.1325 248.80 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 105.1000 9.9000 200.00 INE875V15021 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI - INE875V15021 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI - 100.0000 8.6500 193.70 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.6054 10.5000 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.0200 10.5216 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.8900 6.2784 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 106.8854 7.3200 50.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 114.0000 8.3400 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.5000 10.5350 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2500 10.5100 2.00 ===============================================================================================