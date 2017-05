Dec 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 29569.70 NSE 56995.30 ============= TOTAL 86565.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 156.8900 7.8500 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2400 6.5200 1839.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 100.6400 6.9500 29.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 101.6835 8.3100 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.7900 6.9000 3043.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.8100 6.9000 500.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 131.4000 291.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 103.0600 6.9000 50.00 INE898G07179 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-19 174.6600 7.9100 29.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 95.6500 12.6800 2.00 INE310L07506 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-19 107.9700 7.5300 21.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.20% 20-May-19 101.5183 8.4300 50.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 97.1000 10.5900 4.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jan-20 120.8500 7.8500 2391.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 101.5536 8.0000 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.1400 7.2000 1000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.5500 6.2500 0.50 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.8400 7.6000 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3800 9.0500 250.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 105.5000 6.2000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.7200 7.2400 2050.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.5200 6.2000 370.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.7500 6.2000 1111.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.5300 6.2000 400.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.8000 8.1400 230.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.9400 8.1400 260.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 99.9700 9.9500 5.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.8900 6.2000 350.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 101.0200 8.1600 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 97.9800 9.6500 320.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 97.0300 9.6500 92.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 111.1600 6.0800 2.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 112.2600 6.1900 4.80 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.8400 7.2600 7.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 99.4000 11.7500 7.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 98.6300 10.5800 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.4500 10.1200 540.00 INE039A09LC6 IFCI LIMITED 9.75% 25-Jan-25 95.3500 10.6200 1.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.6700 7.4400 16.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED 9.50% 28-Apr-26 100.4100 9.4100 100.00 INE774D08MG3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 06-Jun-26 445.1800 8.9800 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.0000 7.8300 10.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.9300 9.5000 14.20 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.2500 9.5200 0.40 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 97.7300 9.6500 262.70 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 99.1900 8.1100 500.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 111.3100 6.2000 250.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND 9.70% 24-Dec-26 100.1000 0.0000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.3900 6.2000 325.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.4200 6.2000 232.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0100 6.2000 500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.5000 6.3500 5.40 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.2200 6.2000 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.4200 6.0300 0.90 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 109.5400 7.5000 20.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 118.0000 6.2500 200.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.5100 6.1900 22.10 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.2900 6.1900 6.50 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 118.7500 6.3500 3.20 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 9.4900 7418.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.5000 0.1800 509.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.3500 6.1900 250.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.9800 6.2000 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.6900 6.1900 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.0300 7.4700 235.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 112.0000 6.2000 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.0000 6.2000 1174.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.7100 0.0000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1800 0.2100 510.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.5200 0.0000 22.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.4400 16.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.7300 9.5400 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1900 0.0000 1.00 NSE === INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.0733 6.9630 12.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.1865 7.5000 258.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 156.8946 7.8500 1000.00 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 117.0222 6.8329 1000.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.3372 7.1500 150.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.3714 6.1000 100.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2396 6.5178 1500.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.4871 6.9388 310.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.5115 7.0411 505.00 INE331A07166 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.55% 24-Mar-17 100.2854 7.2398 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.7000 6.0998 190.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5936 6.5409 555.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6510 6.4999 190.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5370 6.9625 273.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.7524 6.5499 210.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.6587 6.9590 1000.00 INE721A07JZ8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 29-Mar-17 100.4218 7.1400 450.00 INE202B07EB9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-May-17 100.2919 8.7300 30.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 157.8000 0.0000 0.70 INE860H07516 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.60% 12-Jun-17 100.5126 8.0000 50.00 INE860H07516 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.60% 12-Jun-17 100.5126 8.0000 50.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.2995 8.0000 250.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.2995 8.0000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4086 6.8000 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.4800 6.8007 1.30 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.5758 8.0000 1.70 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3422 7.6500 250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3422 7.6500 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 101.4470 7.8500 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.4538 7.8500 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.7909 6.9011 500.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.8089 6.9000 500.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 127.3820 245.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.1887 6.9443 1.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.9245 7.8000 250.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.9245 7.8000 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 103.0626 6.9000 1000.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 103.0626 6.9000 950.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.7587 7.0900 300.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.8073 6.9707 2000.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.2008 7.8500 500.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 103.3444 6.9483 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.0083 7.1000 250.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 100.4700 0.0000 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.2530 7.0500 250.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.0820 8.6700 253.70 INE037S07021 SAYA HOMES PRIVATE LIMITED 14.00% 30-Sep-19 100.0000 1610.00 INE721A07LO8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.92% 25-Nov-19 98.7664 8.4100 800.00 INE895D08667 TATA SONS LIMITED 7.55% 14-Dec-19 99.0559 7.9100 800.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 101.5536 7.9940 150.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.4894 7.8400 100.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.4894 7.8400 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 104.0989 7.3000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.1358 7.2000 1000.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 109.4966 9.0000 4.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 120.8528 7.8500 1195.50 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.8432 7.6000 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6582 7.3000 750.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.4545 7.3000 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.4545 7.3000 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.4485 7.8400 600.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.4485 7.8500 600.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 105.1074 7.3440 1.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.6953 7.8000 600.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.6953 7.8053 300.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 99.8300 9.0300 8.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.3777 9.1700 50.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.3777 9.1700 50.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 102.6620 7.2500 1000.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 102.6620 7.2500 1000.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.0224 7.4200 300.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.0224 7.4200 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.3500 8.1015 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.4985 8.4700 130.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 98.9789 9.1500 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.1000 7.2100 750.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.7587 7.2600 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.0000 7.1651 4300.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.1159 6.1100 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.5829 7.1800 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.8010 8.1400 230.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.9432 8.1400 260.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.57% 28-Mar-23 105.8500 7.5200 800.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.0187 8.1600 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.4000 9.5600 121.40 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.5000 8.8871 2000.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 99.9000 8.6900 1.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.3647 7.5500 12.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.5627 7.5200 10.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.5800 7.4500 33.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.3700 7.4100 2.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.0500 7.7500 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.5700 7.4500 31.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.7131 8.5500 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.4235 7.9250 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.3594 7.9250 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 106.6804 7.4455 1.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.8826 7.9700 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.9000 8.7600 31.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3070 7.5700 350.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5200 9.2000 807.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.1600 8.8000 1.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3800 7.7300 3.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 99.8900 7.8500 1000.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 99.8900 7.8500 1000.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.3428 8.9100 1062.30 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2500 9.2500 35.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 99.1903 8.1100 500.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.2887 7.3061 150.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.6572 7.8800 450.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9197 8.8500 1550.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0661 7.5000 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8900 1000.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.0000 7.8913 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.5403 7.5000 20.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.1129 6.1300 40.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 120.5592 6.2200 28.20 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0011 9.0000 1600.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.0340 9.0000 1018.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8764 10.1000 700.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.2316 10.7000 574.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 105.0248 9.5500 300.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 111.2900 9.6200 156.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.3187 8.6200 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1500 11.5467 6.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.5925 10.0100 14.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 111.2900 9.6200 2.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 107.8146 7.4453 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.6365 6.2100 290.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.5202 6.2100 100.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.3461 7.5000 125.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.3500 7.4782 315.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.0265 7.4750 1600.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.0703 7.4700 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.3914 10.6500 1910.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.7209 9.5800 370.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 100.2190 9.3700 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 110.7900 10.2584 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com