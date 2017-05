Jan 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17785.90 NSE 80242.90 ============= TOTAL 98028.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07JX6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 24-Jan-17 100.1314 6.8500 500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 156.9000 6.6500 250.00 INE804I07B03 ECL FINANCE LTD 0.00% 06-Apr-18 98.9300 8.0000 2.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 7.95% 09-Apr-18 100.5600 7.9500 350.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.4200 7.5200 750.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.5700 7.9200 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.6700 7.5000 50.00 INE258T07021 STERLING HABITATS PRIVATE LIMITED 16.50% 30-Sep-18 100.0000 0.0000 81.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.1300 7.5300 250.00 INE094O08029 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.20% 02-Nov-18 100.4179 7.9200 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.05% 13-Dec-18 100.2432 7.9000 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 87.7100 6.7900 34.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.3100 6.7000 500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 135.5800 9.5000 500.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.7700 9.0000 3.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.2400 11.2400 3.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.0300 9.0000 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.9500 7.5300 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.4600 7.6000 150.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.0000 7.6000 35.00 INE660N08052 S D CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 27-Apr-20 100.4400 10.1500 1500.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 100.8500 9.4000 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 1.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.9334 7.5400 750.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 101.9100 7.7700 250.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 101.4200 7.7000 150.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.3000 0.0000 1000.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 98.9869 7.7500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.5500 7.0700 750.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2400 9.1800 10.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9300 7.6000 180.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 106.6600 7.8100 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.5700 0.0000 486.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.9700 7.3100 1645.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 102.5600 8.7900 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.3000 8.3500 3.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9300 7.4100 450.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1500 7.6200 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 102.2400 7.2000 350.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.2600 7.2700 1800.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 101.2900 7.2000 500.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 108.9800 6.2200 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.7500 6.2100 12.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 119.3800 6.3900 9.40 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2900 7.3400 140.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.1600 9.4500 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 107.1900 7.3600 800.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 107.8700 6.2200 10.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.3100 7.3400 140.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.0900 6.1500 35.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 5.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.3200 7.3400 80.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.3000 0.0000 100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.6800 9.3300 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 105.0800 0.0000 300.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1500 6.5900 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 99.8000 0.0000 370.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.8600 0.0000 151.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 104.8200 9.5300 37.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.8900 9.2700 2.00 NSE === INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0496 6.4554 2100.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0496 6.4000 2100.00 INE774D07JX6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 24-Jan-17 100.1314 6.8500 2500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 156.9017 6.6500 250.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 113.5256 6.6404 4.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.8159 6.6310 2000.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.7934 7.2535 100.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 158.5000 0.0000 0.70 INE093J07866 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 142.3000 0.0000 2.50 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.1687 7.4056 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.3455 7.4018 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8632 6.8284 300.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.7619 7.4300 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.7619 7.4300 250.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.5631 7.4200 350.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 101.4184 6.7502 40.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.4202 7.5150 750.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 101.4743 6.9499 60.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 102.0519 6.8739 20.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Jul-18 102.0000 0.0000 38.50 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.5680 7.2649 100.00 INE148I07DB1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 20-Aug-18 100.2008 8.9000 1000.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.5717 7.9200 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.6685 7.5000 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.1250 7.5300 250.00 INE094O08029 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.20% 02-Nov-18 100.4179 7.9200 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.05% 13-Dec-18 100.2432 7.9000 250.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.8087 7.0483 300.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 105.1641 8.0643 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 102.3064 6.7000 2500.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 104.0250 7.6400 500.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.9854 7.6600 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 104.0550 7.6400 200.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 104.0150 7.6600 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.1671 6.9000 2750.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 135.3404 9.3445 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.7854 7.3100 5000.00 INE093J07KI7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 02-Aug-19 94.7400 0.0000 2.50 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.5511 7.5500 250.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.5511 7.5500 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.2536 8.0989 1.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.9502 7.5300 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.0000 9.0500 1026.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7114 7.5000 400.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 104.8300 9.0000 2.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4085 7.5500 1500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4085 7.5500 1500.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 103.0358 7.5600 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 103.0358 7.5600 150.00 INE660N08052 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 27-Apr-20 100.4400 10.1500 750.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.4387 7.6565 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.0422 6.9878 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.3966 6.9800 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.3966 6.9800 100.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.9334 7.5400 750.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.1463 9.4134 250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.7609 7.0527 100.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 105.0000 7.4500 10.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3606 7.7100 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.8444 7.7935 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.2793 7.6776 250.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 101.4160 7.7000 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.2838 7.3100 200.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 98.9869 7.7450 300.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.9727 6.9800 750.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.9727 6.9800 750.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.7551 7.0450 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.7837 7.2543 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8000 8.6905 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.6127 6.9800 2750.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.6127 6.9800 2750.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 100.0000 7.1941 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.1791 7.2200 750.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.5473 7.0300 1050.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.3750 7.9500 750.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.4200 7.1200 300.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.4200 7.1200 300.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6463 7.1600 2400.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6463 7.1600 2200.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.4200 8.8000 1.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.8000 8.7200 150.00 INE316W07013 HERO SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED 21-Jun-22 100.6230 9.9000 1750.00 INE918T07038 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 21-Jun-22 100.6230 9.9000 1250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7500 9.4800 2.70 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 101.4000 9.7300 14.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8349 7.6200 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8349 7.6200 500.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.5315 8.8802 1000.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 101.1500 8.4500 121.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 106.3700 8.7500 7.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.6800 8.8100 15.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 110.7000 8.8100 12.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 103.5500 9.0000 6.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.2000 8.6900 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.9574 7.2600 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.9574 7.2600 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 105.1407 7.3300 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 105.1407 7.3300 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 106.0369 7.3000 390.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.3490 7.3300 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.3490 7.3300 150.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 98.2300 12.0000 4.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.3750 7.2500 2.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 102.9200 8.4500 10.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 106.3750 7.1800 30.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 101.2863 7.2000 500.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7993 8.7000 310.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.9889 7.4700 650.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.1618 8.4800 24.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.7100 7.7225 10.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.4865 7.8000 200.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.0500 8.3550 5.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9273 7.4774 1050.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.1000 9.4200 255.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9500 8.8300 11.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.8027 7.5200 2000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.8027 7.5200 1850.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 100.2128 8.8500 100.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.5954 7.7400 1247.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.1802 8.8137 400.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.9216 7.2300 800.00 INE340M08160 TAMILNADU GENERATION AND 9.70% 24-Dec-26 103.7800 9.1600 8.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 102.2618 7.2100 2550.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2908 7.3400 150.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.6100 8.8410 850.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8866 10.0943 700.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.9500 8.7052 639.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4915 600.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.3634 10.1100 552.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.2984 8.3600 500.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 1.60% PERPETUAL 98.7500 11.9339 361.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 105.1000 9.5200 300.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 111.7500 9.5500 150.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1400 11.3500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.3634 10.1100 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.9288 7.3500 850.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 109.3609 7.2700 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 109.3609 7.2700 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.5044 6.1200 201.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.3059 7.3400 150.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 111.1000 6.1900 53.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.2931 7.4442 70.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.3201 7.3400 150.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 100.0000 7.2996 1000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2824 9.5000 1000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2824 9.5000 1000.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 126.0000 6.0000 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.3500 10.4600 481.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.8200 9.5400 370.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 100.3200 9.3300 100.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8250 10.0500 4.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1981 10.2800 1.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 105.4500 8.9500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com