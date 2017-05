Apr 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25031.38 NSE 74196.90 ============= TOTAL 99228.28 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE975F07EW7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 30-May-17 99.4030 6.8500 500.00 INE804I07RP9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 162.9500 8.5000 19.50 INE804I07RS3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-17 162.9100 8.5000 7.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.4000 6.5300 45.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jul-17 128.2400 6.6700 35.00 INE148I07BY7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.19% 24-Jul-17 100.4700 7.2700 40.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 160.3800 8.5000 45.00 INE804I07TY7 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 160.1300 8.5000 84.50 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 160.1300 8.5000 27.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 100.9800 7.0500 750.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.6600 7.1000 500.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 101.3500 7.3000 250.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.97% 20-Feb-18 101.2000 7.3000 550.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 23-Feb-18 100.2742 7.3000 500.00 INE667F07GH6 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 7.96% 09-Mar-18 100.3879 7.4000 350.00 INE306N07HS0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.69% 15-Mar-18 100.9600 7.5000 1000.00 INE660A07NS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 18-Apr-18 100.7378 7.7500 50.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.9700 7.0500 350.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 101.1100 7.5300 1500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.1900 7.4000 500.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.8300 7.7000 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4600 7.2500 450.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.3900 7.8000 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 101.1400 7.1800 750.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.6900 7.1500 2000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.3100 7.1800 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9500 7.0800 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1100 7.1000 50.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.20% 18-Sep-18 100.8900 8.4500 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1300 7.2000 750.00 INE582S07018 MGAGE INDIA PVT. LTD. 9.00% 10-Apr-19 120.1500 9.0000 620.00 INE008A09AM3 IDBI BANK LIMITED 6.75% 20-Apr-19 96.6700 8.6500 0.70 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.4300 6.6500 350.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-19 100.7500 7.6000 500.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 102.6900 7.7100 250.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 99.9000 7.9600 46.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9700 1.00 INE580B07398 GRUH FINANCE LIMITED 7.68% 23-Mar-20 100.6800 7.8300 1950.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.7000 9.0000 50.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 98.5100 7.4000 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.3900 7.4100 45.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 100.3200 7.6900 40.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.7100 8.8700 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 99.9700 7.4300 500.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 200.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3200 100.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 09-Jun-21 105.3600 8.1000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 108.9700 7.8000 450.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.7400 8.1000 1.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.6300 7.5500 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 99.5500 7.5000 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.1800 7.4400 50.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.1100 8.2500 1950.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.3300 0.0000 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.5400 7.4600 200.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.3600 8.9000 2.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 101.9300 10.2300 3.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.6300 6.2000 0.50 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 111.5300 6.2500 10.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 113.0000 6.0400 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 107.3500 8.3400 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 109.0800 8.4300 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 1.5300 7.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.2800 7.8100 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.8100 8.1000 3.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.1000 7.8200 150.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 108.3000 9.7000 200.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.7000 9.8500 1.00 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.69% 18-Mar-26 103.4300 8.7000 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1400 9.2600 6.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2300 8.9400 14.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.8800 8.4500 30.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 98.4100 8.1800 550.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 110.6000 6.2500 1.20 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.0800 8.1800 199.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 0.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.5800 6.2500 0.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 114.6000 6.2500 0.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.2200 6.2500 0.50 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.5100 7.7200 50.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 101.5100 7.8900 100.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.0900 8.1600 85.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 100.6800 7.9400 580.00 INE121H07BU4 IL FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2200 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 108.9300 6.2000 0.25 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 106.4600 6.2000 0.45 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.2700 6.2500 2.65 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 118.6800 6.2700 1.45 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 119.2700 6.2500 0.75 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 119.4700 6.1800 1.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.4500 0.0000 8.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 102.5100 8.4400 10.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.8100 6.4000 1.77 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.9500 6.2500 0.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.9600 6.2500 0.50 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 97.6000 9.7500 460.00 INE733E07JJ9 NTPC LTD 8.91% 16-Dec-33 123.8000 6.4000 2.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 124.8800 6.3700 2.25 INE557F07199 NATIONAL HOUSING BANK 8.90% 24-Mar-34 123.9500 6.4000 1.91 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 102.4000 9.2100 11.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.1000 1.0900 11.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 100.7000 9.3000 500.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 100.2300 10.2000 100.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.7000 9.0000 50.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.2000 0.0000 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.6400 0.0000 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.1000 10.0000 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.9900 5.2100 204.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 106.3900 0.0000 1.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.9500 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 374.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.1000 10.3600 150.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2000 10.2500 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.6900 0.0000 1.00 NSE === INE140A08SE5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 15-May-17 100.1070 6.4000 50.00 INE975F07EW7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED-- 30-May-17 99.4030 6.8500 500.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.2789 6.7000 250.00 INE033L07DF0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 23-Jun-17 100.2789 6.7000 250.00 INE033L07DF0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 23-Jun-17 100.2789 6.7000 250.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.3166 6.7061 500.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 100.3511 6.9300 200.00 INE027E07287 FAMILY CREDIT LIMITED 8.97% 07-Aug-17 100.3829 7.1000 1000.00 INE027E07287 FAMILY CREDIT LIMITED 8.97% 07-Aug-17 100.3829 7.2844 500.00 INE539K07015 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 8.99% 07-Aug-17 100.4070 7.0499 500.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.6825 6.8000 4.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 21-Aug-17 100.6749 6.9300 500.00 INE306N08094 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.91% 01-Sep-17 100.3664 7.3999 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8379 6.7999 200.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 101.2008 7.2001 90.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.8379 6.6030 117.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.4996 7.1015 250.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 23-Oct-17 100.9805 7.0501 750.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.8092 7.0710 8.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.6584 7.1000 1000.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.6584 7.1000 500.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 117.0300 0.0000 4.10 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 100.4352 7.0000 150.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 100.4352 7.0000 150.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.7501 7.1500 90.00 INE660A07MJ6 SUNDARAM FINANCE LIMITED -- 15-Jan-18 94.9703 7.3501 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1607 6.9650 23.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 101.2391 7.2500 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.3273 7.2901 50.00 INE306N07HS0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.68% 15-Mar-18 100.9612 7.5000 1000.00 INE306N07HQ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.74% 20-Mar-18 101.0098 7.5000 500.00 INE306N07HQ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.74% 20-Mar-18 101.0098 7.5000 500.00 INE126X07030 CYQUATOR MEDIA SERVICES PRIVATE 9.25% 29-Mar-18 100.1498 9.0000 750.00 INE774D07IV2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 10-Apr-18 102.4308 7.4500 2.00 INE660A07NS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 18-Apr-18 100.7378 7.7572 50.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 100.9341 7.1485 190.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.2291 7.1502 500.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 101.0772 7.5600 300.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.2113 7.0400 1250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.2113 7.0450 1250.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 101.1119 7.5400 1500.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 08-Jun-18 101.0747 7.6500 500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 101.2064 7.3800 2000.00 INE957N07229 HERO FINCORP LIMITED 8.78% 13-Jun-18 101.1939 7.6100 1500.00 INE957N07229 HERO FINCORP LIMITED 8.78% 13-Jun-18 101.1939 7.6100 1500.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.8269 7.7000 1000.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-18 111.6400 0.0000 10.50 INE916DA7HZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 25-Jun-18 101.2422 7.6400 500.00 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 26-Jun-18 101.0010 8.4619 300.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.3536 7.1489 250.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD - 20-Jul-18 100.1963 7.3800 1000.00 INE522D07941 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Jul-18 100.7642 9.5448 15.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4564 7.2500 1950.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4564 7.2500 750.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4564 7.2500 600.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.3858 7.8000 250.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0603 7.4800 500.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.6914 7.1500 2000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2586 7.2200 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2586 7.2200 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9465 7.0800 350.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9465 7.0800 100.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1143 7.1000 50.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.20% 18-Sep-18 100.8916 8.4500 100.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.50% 12-Oct-18 99.9332 7.5000 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.50% 12-Oct-18 99.9332 7.5000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0516 7.1450 10.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 95.2500 10.1100 0.30 INE093J07FY4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 111.1250 0.0000 6.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1286 7.2000 750.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.1100 8.6385 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8506 7.2100 1.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9974 7.2800 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9974 7.2800 250.00 INE008A09AM3 IDBI BANK LIMITED 6.75% 20-Apr-19 96.7000 8.6300 1.00 INE414G07BY7 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.25% 24-Apr-19 99.8000 8.6868 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.1437 7.1450 2.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.2643 7.6500 250.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.2643 7.6500 250.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.4310 6.6500 750.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2470 7.1750 38.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.3923 8.0200 250.00 INE756I07985 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.40% 29-Jul-19 101.1375 7.8000 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0551 7.0900 4750.00 INE756I07662 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.5295 6.9300 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.7000 8.7500 13.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 103.2852 7.2500 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.8277 7.2500 680.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.6902 7.7100 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.8781 7.2503 1500.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.5095 7.1650 80.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jan-20 100.0000 7.8101 3000.00 INE093J07OL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jan-20 101.0000 0.0000 2.50 INE310L07597 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-20 108.6775 7.8119 8.10 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-20 108.9552 7.8120 7.20 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.6277 7.7169 500.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.2327 7.7623 30.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.1341 7.7300 160.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 99.3458 7.9500 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.5056 7.4000 100.00 INE657N07183 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LIM 9.00% 17-Apr-20 103.3307 8.5000 270.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.38% 27-Apr-20 102.5752 7.3835 1.00 INE580B07398 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 12-May-20 100.0527 7.8000 1500.00 INE657N07316 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 12-May-20 100.2127 9.0000 65.00 INE093J07QX3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-May-20 100.0000 0.0000 10.00 INE916DA7NH2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 14-May-20 79.6434 7.7500 340.00 INE949L07329 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED - 21-May-20 100.5360 9.0800 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.2539 7.3250 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.2539 7.3250 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9740 7.4300 1000.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9740 7.4300 500.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.4349 7.4000 500.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 99.9700 7.7600 1000.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 102.0000 10.2400 1.00 INE093J07QW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 10.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.1535 7.4500 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.1535 7.4500 250.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.8400 7.6800 14.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.3929 7.9400 750.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.9719 7.8000 450.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.9763 7.8000 2000.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.5865 7.3900 400.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.6652 7.5400 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0300 8.7500 30.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.2500 8.8000 4.50 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.5526 7.5000 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.1773 7.4400 100.00 INE438A07110 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-21 98.4600 7.9000 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.1773 7.4400 50.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.9343 7.5300 850.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.8585 7.5500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.1997 7.3600 750.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.1000 10.0000 66.30 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.1087 8.2500 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8345 7.3800 1200.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5800 8.1000 200.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 98.9374 9.2700 1000.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 103.7700 8.5700 40.00 INE246R07178 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.04% 19-Jul-22 100.1500 8.0069 15.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 102.0000 10.2200 7.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 107.7500 8.4300 3.00 INE438A07128 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-22 98.2000 7.9000 100.00 INE691I07356 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.00% 11-Jan-23 105.1253 8.1080 500.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.5180 7.6000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3761 7.6600 450.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.4901 8.1200 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2900 9.1600 530.90 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7089 7.8437 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7089 7.8437 50.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD 8.01% 12-Nov-23 109.6157 6.1700 100.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 111.9341 6.1800 207.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 111.8500 8.5300 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.7795 8.1425 90.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.3488 8.3400 550.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 106.7700 7.7300 71.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.2751 7.8050 104.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.5546 7.8200 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.1043 7.8200 150.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 101.1200 8.5300 17.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 103.1000 7.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.1100 8.4000 1.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 101.4000 8.5000 22.00 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 18-Mar-26 103.9100 8.6400 2.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 101.8000 7.7400 13.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.7875 7.9000 100.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.7875 7.9000 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.1500 8.4800 41.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.7367 7.8700 50.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.6100 8.8855 40.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.5855 8.4205 4.00 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 01-Aug-26 104.3500 8.2000 250.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2300 8.4300 40.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1200 9.2602 980.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2500 8.9300 56.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6757 7.8300 100.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0200 8.4300 52.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 99.3759 8.0700 3.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.4117 8.1800 400.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.0846 8.1800 350.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.0759 8.6000 20.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1400 7.7200 26.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.5146 7.7150 50.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 101.5000 8.5100 10.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.2500 8.0210 25.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 100.6824 7.9400 450.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.8000 10.1100 3.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.3500 9.2700 250.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2223 70.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 109.1605 6.1600 146.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.3687 6.1600 50.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.7034 9.0000 750.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.7007 9.3000 502.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0000 9.2000 307.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.2700 9.8600 303.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.6737 8.9500 150.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.9700 11.2724 118.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5893 10.0500 104.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.1406 8.7200 100.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9000 9.1100 21.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3500 8.9000 11.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.2000 10.7995 11.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 107.3700 9.5000 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA - PERPETUAL 100.1500 11.9373 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.3225 9.1000 2.00 INE915D07PF9 CITI FN NF - - 143.4600 - 5.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.9900 6.1600 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.4991 6.2937 46.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 105.6500 9.0700 3.50 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.0600 7.7000 80.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.5037 7.7400 250.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2500 8.2500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1000 10.5000 4.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 101.0400 9.9500 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange