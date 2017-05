Aug 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MT5 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-16 99.9822 6.4982 3 127 99.9822 6.4982 INE095A16TB8 INDUSIND BK 26-Aug-16 99.9821 6.5347 1 125 99.9821 6.5347 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 99.9820 6.5712 1 75 99.9820 6.5712 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 99.9294 6.4468 3 245 99.9294 6.4468 INE238A16L38 AXIS BK 29-Aug-16 99.9288 6.5016 1 50 99.9288 6.5016 INE476A16QT8 CANARA BK 29-Aug-16 99.9288 6.5016 1 40 99.9288 6.5016 INE705A16OR9 VIJAYA BK 30-Aug-16 99.9110 6.5028 3 235 99.9110 6.5028 INE976G16DZ9 RBL BK 30-Aug-16 99.9104 6.5467 1 25 99.9104 6.5467 INE648A16HO2 SBBJ 31-Aug-16 99.8933 6.4978 1 189 99.8933 6.4978 INE095A16TD4 INDUSIND BK 31-Aug-16 99.8933 6.4978 2 100 99.8933 6.4978 INE092T16256 IDFC BK 02-Sep-16 99.8592 6.4331 1 50 99.8592 6.4331 INE528G16C32 YES BK 06-Sep-16 99.7890 6.4307 2 100 99.7889 6.4345 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 99.7475 6.5997 1 5 99.7475 6.5997 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 99.6454 6.4945 6 11.1 99.6454 6.4945 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.5419 6.4606 1 25 99.5419 6.4606 INE705A16ON8 VIJAYA BK 03-Oct-16 99.3047 6.7252 2 30 99.3042 6.7302 INE705A16PB0 VIJAYA BK 24-Oct-16 98.9247 6.6125 2 50 98.9247 6.6125 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 98.8547 6.6075 2 500 98.8547 6.6075 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 98.8590 6.5824 3 200 98.8590 6.5824 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 04-Nov-16 98.7367 6.5775 2 300 98.7367 6.5775 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 96.9360 6.9501 1 100 96.9360 6.9501 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 96.8944 6.9223 1 0.05 96.8944 6.9223 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 96.8109 6.9501 1 25 96.8109 6.9501 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.7574 6.9501 3 175 96.7574 6.9501 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 96.5795 6.9500 1 100 96.5795 6.9500 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 96.3343 6.9099 1 200 96.3343 6.9099 INE040A16BC0 HDFC BK 05-Jun-17 94.7648 7.1000 1 100 94.7648 7.1000 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 94.5713 7.2001 1 22 94.5713 7.2001 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.5184 7.2001 1 100 94.5184 7.2001 INE705A16OW9 VIJAYA BK 06-Jul-17 94.1116 7.2500 1 25 94.1116 7.2500 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 93.9850 7.3000 2 125 93.9850 7.3000 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 93.8206 7.2850 1 2 93.8206 7.2850 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 93.5250 7.2200 2 175 93.5250 7.2200 INE528G16H60 YES BK 23-Aug-17 93.3006 7.2200 1 4 93.3006 7.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com