Sep 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 99.9464 6.5300 3 350 99.9462 6.5492 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.9463 6.5370 2 200 99.9463 6.5370 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 99.9465 6.5187 2 100 99.9463 6.5370 INE683A16IO7 THE SOUTH INDIAN BK 12-Sep-16 99.8927 6.5344 1 170 99.8927 6.5344 INE434A16NQ0 ANDHRA BK 12-Sep-16 99.8927 6.5344 1 25 99.8927 6.5344 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.5363 6.5400 1 5 99.5363 6.5400 INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.1004 6.6270 5 500 99.1003 6.6274 INE112A16KP0 CORPORATION BK 4-Nov-16 98.9464 6.5874 1 150 98.9464 6.5874 INE077A16EM5 DENA BK 15-Nov-16 98.7491 6.6052 2 50 98.7491 6.6052 INE171A16FT8 THE FEDERAL BK 25-Nov-16 98.5655 6.6402 1 115 98.5655 6.6402 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 98.4545 6.6624 2 500 98.4545 6.6624 INE077A16EL7 DENA BK 5-Dec-16 98.3969 6.6074 2 100 98.3969 6.6074 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 98.3945 6.6174 2 100 98.3945 6.6174 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 98.3619 6.6798 1 200 98.3619 6.6798 INE705A16OV1 VIJAYA BK 3-Jan-17 97.7968 6.9100 2 500 97.7968 6.9100 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.7668 6.8901 1 25 96.7668 6.8901 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 96.6185 6.9051 2 50 96.6185 6.9051 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 96.5680 6.9000 1 25 96.5680 6.9000 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 96.4247 6.9050 1 50 96.4247 6.9050 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 95.2550 7.2151 1 75 95.2550 7.2151 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 95.1490 7.1849 1 2.7 95.1490 7.1849 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 95.0225 7.2149 1 75 95.0225 7.2149 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 94.2796 7.2850 1 2.7 94.2796 7.2850 INE705A16OY5 VIJAYA BK 14-Aug-17 93.6554 7.2300 1 2.75 93.6554 7.2300 INE434A16OA2 ANDHRA BK 14-Aug-17 93.6554 7.2300 1 2.75 93.6554 7.2300 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 93.3053 7.2950 1 36 93.3053 7.2950 INE528G16I10 YES BK 31-Aug-17 93.2967 7.3050 1 36 93.2967 7.3050 INE705A16PE4 VIJAYA BK 6-Sep-17 93.2531 7.2350 1 300 93.2531 7.2350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com