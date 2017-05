Oct 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.9825 6.4036 2 85 99.9824 6.4251 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.9651 6.3715 1 133 99.9651 6.3715 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.7181 6.4490 1 220 99.7181 6.4490 INE683A16JA4 THE SOUTH INDIAN BK 11-Nov-16 99.6982 6.4994 2 225 99.6982 6.4994 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.4037 6.4399 1 190 99.4037 6.4399 INE528G16I02 YES BK 28-Nov-16 99.3909 6.5789 1 10 99.3909 6.5789 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.3863 6.4395 2 285 99.3863 6.4395 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.3534 6.4201 1 5 99.3534 6.4201 INE092T16371 IDFC BK 2-Dec-16 99.3444 6.5101 1 5 99.3444 6.5101 INE008A16I98 IDBI BK 5-Dec-16 99.2829 6.4300 1 25 99.2829 6.4300 INE008A16O09 IDBI BK 9-Dec-16 99.2135 6.4300 2 75 99.2135 6.4300 INE649A16FS5 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-16 99.2301 6.2932 1 2 99.2301 6.2932 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.1444 6.2998 1 5 99.1444 6.2998 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.0596 6.3001 1 5 99.0596 6.3001 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.0062 6.4277 1 250 99.0062 6.4277 INE238A16O01 AXIS BK 22-Dec-16 98.9913 6.4125 1 5 98.9913 6.4125 INE237A16T80 KOTAK MAH BK 27-Dec-16 98.8922 6.4901 1 50 98.8922 6.4901 INE237A16V11 KOTAK MAH BK 29-Dec-16 98.8575 6.4897 3 200 98.8575 6.4897 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 98.8722 6.4053 1 55 98.8722 6.4053 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 98.4562 6.6549 3 400 98.4562 6.6549 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 98.0949 6.6249 1 25 98.0949 6.6249 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.9629 6.6000 1 25 97.9629 6.6000 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 97.7485 6.6199 1 25 97.7485 6.6199 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 97.7617 6.5802 1 25 97.7617 6.5802 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 97.7378 6.6001 1 50 97.7378 6.6001 INE691A16KZ2 UCO BK 6-Mar-17 97.6636 6.6151 1 100 97.6636 6.6151 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 97.6688 6.6000 1 50 97.6688 6.6000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.6171 6.5999 2 100 97.6171 6.5999 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 97.5998 6.6001 1 50 97.5998 6.6001 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 97.5927 6.6201 1 50 97.5927 6.6201 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.5237 6.6200 4 300 97.5237 6.6200 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 97.5022 6.6317 3 75 97.4991 6.6400 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 97.4279 6.6000 1 50 97.4279 6.6000 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 97.4222 6.6150 1 5 97.4222 6.6150 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.7841 6.8950 1 50 95.7841 6.8950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com