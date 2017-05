Dec 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.9151 6.2050 2 185 99.9151 6.2030 INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 99.9151 6.2030 2 135 99.9151 6.2030 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.8886 6.7844 1 45 99.8886 6.7844 INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 99.8803 6.2490 5 350 99.8803 6.2490 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.8636 6.2318 1 50 99.8636 6.2318 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 99.5734 6.2550 1 100 99.5734 6.2550 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.4350 6.0999 1 15 99.4350 6.0999 INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.2123 6.2999 1 5 99.2123 6.2999 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.1873 6.1034 1 5 99.1873 6.1034 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.1666 6.2602 1 25 99.1666 6.2602 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.9512 6.2398 1 50 98.9512 6.2398 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.9496 6.1503 1 25 98.9496 6.1503 INE092T16512 IDFC BK 17-Feb-17 98.9143 6.2598 5 350 98.9143 6.2598 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.7194 6.2300 1 50 98.7194 6.2300 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.7192 6.1501 1 200 98.7192 6.1501 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.6799 6.2600 1 50 98.6799 6.2600 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 98.6903 6.2101 1 25 98.6903 6.2101 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.6320 6.2499 2 100 98.6320 6.2499 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.5932 6.2001 2 100 98.5932 6.2001 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 98.5865 6.2301 1 25 98.5865 6.2301 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.5383 6.3698 1 250 98.5383 6.3698 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 98.5744 6.2103 3 105 98.5722 6.2199 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 98.5654 6.2500 1 2.2 98.5654 6.2500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.5013 6.2399 1 125 98.5013 6.2399 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 98.5110 6.1300 1 50 98.5110 6.1300 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 97.3307 6.5001 1 25 97.3307 6.5001 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 97.2838 6.4500 1 50 97.2838 6.4500 INE503A16DO8 DCB BK 1-Jun-17 97.0084 6.7000 1 25 97.0084 6.7000 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 97.1133 6.4199 2 50 97.1133 6.4199 INE090A165I7 ICICI BK 3-Jul-17 96.5520 6.5501 1 25 96.5520 6.5501 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 96.4282 6.5000 1 50 96.4282 6.5000 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 96.3288 6.4700 1 50 96.3288 6.4700 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.5493 6.4401 2 175 95.6088 6.3500 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 95.4022 6.4200 4 200 95.4022 6.4200 INE090A167J1 ICICI BK 22-Sep-17 95.2903 6.4199 1 50 95.2903 6.4199 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 95.2444 6.3500 1 25 95.2444 6.3500 INE238A16P42 AXIS BK 10-Nov-17 94.4133 6.5449 1 50 94.4133 6.5449 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 94.2229 6.3218 2 175 94.2266 6.3175 INE092T16652 IDFC BK 5-Dec-17 94.2048 6.3250 2 100 94.2048 6.3250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com