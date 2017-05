Sep 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14MD8 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 23-Sep-16 99.9818 6.6442 4 250 99.9818 6.6442 INE115A14367 LIC HOUSING FIN 74D 23-Sep-16 99.9818 6.6442 2 245 99.9818 6.6442 INE915T14022 SUN PHARMA LAB 87D 23-Sep-16 99.9819 6.6077 1 225 99.9819 6.6077 INE205A14FN2 VEDANTA 87D 23-Sep-16 99.9815 6.7537 1 185 99.9815 6.7537 INE018A14EF8 LARSEN AND TOUB 120D 23-Sep-16 99.9819 6.6077 1 150 99.9819 6.6077 INE722A14816 SHRIRAM CITY UNION 77D 23-Sep-16 99.9816 6.7172 1 100 99.9816 6.7172 INE242A14GK9 IOC 17D 23-Sep-16 99.9821 6.5347 1 50 99.9821 6.5347 INE081A14445 TATA STEEL 90D 26-Sep-16 99.9277 6.6021 2 655 99.9277 6.6021 INE580B14FS5 GRUH FIN 91D 26-Sep-16 99.9261 6.7484 1 400 99.9261 6.7484 INE242A14GO1 IOC 20D 26-Sep-16 99.9277 6.6021 2 350 99.9277 6.6021 INE155A14KB4 TATA MOTORS 90D 26-Sep-16 99.9283 6.5473 1 100 99.9283 6.5473 INE539K14474 CREDILA FIN SERV 60D 26-Sep-16 99.9188 7.4155 1 80 99.9188 7.4155 INE912E14GP8 SBI GLOBAL FACTORS 84D 26-Sep-16 99.9228 7.0499 1 70 99.9228 7.0499 INE909H14JR7 TATA MOTORS FIN 21D 27-Sep-16 99.9074 6.7661 1 250 99.9074 6.7661 INE267A14119 HINDUSTAN ZINC 46D 27-Sep-16 99.9097 6.5979 1 150 99.9097 6.5979 INE414G14DI2 MUTHOOT FIN 84D 27-Sep-16 99.8974 7.4975 2 90 99.8974 7.4975 INE027E14BT8 FAMILY CREDIT 26D 28-Sep-16 99.8851 6.9978 1 300 99.8851 6.9978 INE476M14632 L AND T HOUSING FIN 27D 28-Sep-16 99.8875 6.8515 1 125 99.8875 6.8515 INE155A14KC2 TATA MOTORS 91D 28-Sep-16 99.8924 6.5527 1 100 99.8924 6.5527 INE691I14EM1 L T INFRAST FIN 44D 29-Sep-16 99.8659 7.0017 2 500 99.8659 7.0017 INE523E14OQ5 L T FIN 358D 29-Sep-16 99.8659 7.0017 1 400 99.8659 7.0017 INE891K14BQ0 AXIS FIN 27D 29-Sep-16 99.8678 6.9024 3 275 99.8678 6.9024 INE110L14AK8 RELIANCE JIO INFO 58D 29-Sep-16 99.8745 6.5522 1 250 99.8745 6.5522 INE804I14NN9 ECL FIN 30D 30-Sep-16 99.8487 6.9158 3 200 99.8485 6.9227 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.8485 6.9227 1 50 99.8485 6.9227 INE860H14VQ9 ADITYA BIRLA FIN 87D 30-Sep-16 99.8490 6.8998 1 25 99.8490 6.8998 INE645H14327 SUTLEJ TEXTILES 29D 30-Sep-16 99.8528 6.7259 1 10 99.8528 6.7259 INE148I14NJ9 INDIABULLS HOUSING 91D 14-Oct-16 99.6103 6.7999 1 5 99.6103 6.7999 INE202B14IF7 DEWAN HOUSING FIN 70D 19-Oct-16 99.5144 6.8503 1 5 99.5144 6.8503 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.4893 6.9393 1 25 99.4893 6.9393 INE261F14AU0 NABARD 60D 11-Nov-16 99.1257 6.5701 1 5 99.1257 6.5701 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 98.9710 6.8998 1 5 98.9710 6.8998 INE763G14DH4 ICICI SECURITIES 90D 17-Nov-16 98.9600 6.8498 1 50 98.9600 6.8498 INE657K14EM8 RHC HOLDING PVT 57D 17-Nov-16 97.9715 13.4952 1 40 97.9715 13.4952 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.9340 6.8997 1 5 98.9340 6.8997 INE110L14BA7 RELIANCE JIO INFO 61D 21-Nov-16 98.7821 7.5002 3 100 98.7821 7.5002 INE657K14EN6 RHC HOLDING PRIVATE 61D 21-Nov-16 97.8321 13.4803 2 80 97.8321 13.4803 INE205A14FZ6 VEDANTA 90D 24-Nov-16 98.7894 7.0997 1 150 98.7894 7.0997 INE140A14LT6 PIRAMAL ENTER 180D 05-Dec-16 98.5610 7.3000 1 50 98.5610 7.3000 INE077E14957 ESSEL MINING 147D 13-Dec-16 98.4877 6.8349 1 90 98.4877 6.8349 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 97.6955 10.4998 1 10 97.6955 10.4998 INE556F14DL6 SIDBI 105D 14-Dec-16 98.5236 6.5899 2 100 98.5236 6.5899 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 98.4717 6.8251 1 10 98.4717 6.8251 INE155A14IO1 TATA MOTORS 335D 15-Dec-16 98.4681 6.7600 1 94.6 98.4681 6.7600 INE735N14035 BMW INDIA FIN 230D 15-Dec-16 98.4425 6.8748 1 75 98.4425 6.8748 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.5016 6.6099 1 25 98.5016 6.6099 INE110L14AZ6 RELIANCE JIO INFO 90D 20-Dec-16 98.4056 6.6448 1 100 98.4056 6.6448 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 98.3725 6.7850 1 100 98.3725 6.7850 INE140A14MJ5 PIRAMAL ENTER 173D 20-Dec-16 98.2704 7.3002 1 50 98.2704 7.3002 INE121A14MT4 CHOLAMANDALAM 183D 22-Dec-16 98.2992 6.9399 1 100 98.2992 6.9399 INE121H14DQ4 ILFS FIN SERV 365D 07-Feb-17 97.2140 7.5799 1 50 97.2140 7.5799 INE975F14JS0 KOTAK MAH INVEST 174D 15-Mar-17 96.6336 7.3499 1 50 96.6336 7.3499 INE018A14EL6 LARSEN AND TOUBRO 317D 23-Jun-17 94.9439 7.1200 1 5 94.9439 7.1200 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 93.4112 7.5500 4 225 93.4112 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com