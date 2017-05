Sep 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE012I14GB8 JM FIN SERV 11D 3-Oct-16 99.9441 6.8050 1 30 99.9441 6.8050 INE165K14338 JHAJJAR POWER 33D 4-Oct-16 99.9250 6.8489 1 75 99.9250 6.8489 INE236A14GH7 HCL INFOSYSTEMS 33D 4-Oct-16 99.9733 9.7481 1 50 99.9733 9.7481 INE144H14AF5 DEUTSCHE INVEST 90D 10-Oct-16 99.8127 6.8493 1 175 99.8127 6.8493 INE977J14DT9 TRAPTI TRADING 76D 10-Oct-16 99.8127 6.8493 2 125 99.8127 6.8493 INE018A14EJ0 LARSEN AND TOUBRO 89D 12-Oct-16 99.7900 6.4009 1 500 99.7900 6.4009 INE274G14AF2 INDIABULLS VENTURES 29D 14-Oct-16 99.7457 8.4596 1 225 99.7457 8.4596 INE202B14IC4 DEWAN HOUSING FIN 91D 17-Oct-16 99.6935 6.6010 2 95 99.6935 6.6010 INE010A14378 PRISM CEMENT 47D 18-Oct-16 99.5322 9.5305 1 50 99.5322 9.5305 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.6753 6.9948 2 295 99.6750 7.0007 INE001A14PT1 HDFC 47D 24-Oct-16 99.5567 6.7719 2 335 99.5567 6.7719 INE725H14202 TATA PROJECTS 91D 26-Oct-16 99.5227 6.7327 1 15 99.5227 6.7327 INE036A14DR7 RELIANCE INFRAST 57D 28-Oct-16 99.2726 10.6979 1 283 99.2726 10.6979 INE556F14DB7 SIDBI 77D 28-Oct-16 99.4965 6.5967 1 250 99.4965 6.5967 INE958G14TH6 RELIGARE FINVEST 57D 28-Oct-16 99.4686 7.7999 1 125 99.4686 7.7999 INE274G14AD7 INDIABULLS VENTURES 52D 28-Oct-16 99.4279 8.4007 1 100 99.4279 8.4007 INE477L14749 INDIA INFOLINE 58D 28-Oct-16 99.4659 6.9998 1 50 99.4659 6.9998 INE261F14AS4 NATIONAL BK FOR AGRICULT 2-Nov-16 99.4238 6.4101 1 185 99.4238 6.4101 INE036A14DU1 RELIANCE INFRAST 57D 2-Nov-16 99.1525 10.3994 1 100 99.1525 10.3994 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 99.3891 6.4100 3 310 99.3891 6.4100 INE958G14TI4 RELIGARE FINVEST 59D 4-Nov-16 99.3204 7.8047 1 150 99.3204 7.8047 INE010A14386 PRISM CEMENT 57D 4-Nov-16 99.1394 9.0527 1 50 99.1394 9.0527 INE205A14FR3 VEDANTA 91D 7-Nov-16 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE477L14772 INDIA INFOLINE 60D 8-Nov-16 99.2576 7.0001 1 100 99.2576 7.0001 INE522D14EX6 MANAPPURAM FIN 90D 16-Nov-16 99.0661 7.3210 2 275 99.0661 7.3210 INE277L14099 FORTIS HEALTHCARE 57D 17-Nov-16 98.4225 13.0004 1 100 98.4225 13.0004 INE657N14HP8 EDELWEISS COMMOD 90D 17-Nov-16 99.0959 7.4002 1 100 99.0959 7.4002 INE657K14EM8 RHC HOLDING PRIVATE 57D 17-Nov-16 98.4225 13.0004 1 100 98.4225 13.0004 INE277L14099 FORTIS HEALTHCARE 57D 17-Nov-16 98.2613 13.4553 1 40 98.2613 13.4553 INE438A14ID4 APOLLO TYRES 63D 17-Nov-16 99.0717 7.6001 1 5 99.0717 7.6001 INE277L14107 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Nov-16 98.3881 12.9996 1 100 98.3881 12.9996 INE657K14EL0 RHC HOLDING PRIVATE 58D 18-Nov-16 98.3881 12.9996 1 100 98.3881 12.9996 INE277L14107 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Nov-16 98.2257 13.4555 1 10 98.2257 13.4555 INE522D14EW8 MANAPPURAM FIN 91D 21-Nov-16 98.9695 7.3086 3 158 98.9695 7.3086 INE657K14EN6 RHC HOLDING PRIVATE 61D 21-Nov-16 98.2847 13.0002 1 80 98.2847 13.0002 INE870D14999 NATIONAL FERTILIZERS 55D23-Nov-16 99.0615 6.7803 1 25 99.0615 6.7803 INE860H14WB9 ADITYA BIRLA FIN 90D 23-Nov-16 98.9766 7.4001 1 5 98.9766 7.4001 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 98.9568 7.3997 1 5 98.9568 7.3997 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 98.8565 7.5394 2 330 98.8565 7.5394 INE018A14ER3 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Nov-16 98.9523 6.5502 2 400 98.9523 6.5502 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 98.8774 7.4000 1 5 98.8774 7.4000 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 98.9267 6.6001 1 5 98.9267 6.6001 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 98.8090 6.4699 1 25 98.8090 6.4699 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 9-Dec-16 98.4741 8.0798 1 50 98.4741 8.0798 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 98.7407 6.6501 1 25 98.7407 6.6501 INE066P14428 INOX WIND 88D 9-Dec-16 98.6380 7.1999 1 5 98.6380 7.1999 INE975F14HR6 KOTAK MAH INVEST 363D 14-Dec-16 98.6540 6.6399 2 50 98.6540 6.6399 INE306N14IV8 TATA CAP FIN SERV 90D 15-Dec-16 98.6120 6.7599 1 400 98.6120 6.7599 INE205A14GK6 VEDANTA 91D 22-Dec-16 98.3891 7.2001 1 25 98.3891 7.2001 INE915D14AE0 CITICORP FIN INDIA 88D 23-Dec-16 98.4614 6.7901 1 125 98.4614 6.7901 INE205A14GL4 VEDANTA 88D 23-Dec-16 98.3700 7.2001 1 25 98.3700 7.2001 INE414G14DW3 MUTHOOT FIN 91D 23-Dec-16 98.3865 7.1260 1 25 98.3865 7.1260 INE205A14GM2 VEDANTA 90D 26-Dec-16 98.3128 7.2000 1 25 98.3128 7.2000 INE236A14GI5 HCL INFOSYSTEMS 90D 28-Dec-16 97.4759 10.9902 2 50 97.4759 10.9902 INE660N14555 S. D. CORPORATION 322D 29-Dec-16 98.1083 7.8198 1 40 98.1083 7.8198 INE306N14IF1 TATA CAP FIN SERV 179D 30-Dec-16 98.3426 6.7599 1 250 98.3426 6.7599 INE033L14EL2 TATA CAP HOUSING 183D 30-Dec-16 98.3486 6.7350 1 125 98.3486 6.7350 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 97.7687 7.0001 2 25 97.7687 7.0001 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 97.8243 6.5999 1 50 97.8243 6.5999 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 97.6851 6.8648 1 25 97.6851 6.8648 INE018A14EN2 LARSEN AND TOUBRO 224D 24-Mar-17 96.8427 6.7999 1 500 96.8427 6.7999 INE975F14IN3 KOTAK MAH INVEST 364D 16-May-17 95.4678 7.5999 4 100 95.4678 7.5999 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 94.5301 7.5700 1 50 94.5301 7.5700 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 94.5105 7.4650 1 8.5 94.5105 7.4650 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 93.8574 7.4649 1 60 93.8574 7.4649 INE849A14023 TRENT 361D 11-Sep-17 93.3789 7.4799 1 7.5 93.3789 7.4799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 