Dec 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14KK7 BAJAJ FIN 84D 9-Dec-16 99.9819 6.6077 1 125 99.9819 6.6077 INE560K14645 PTC INDIA FIN SERV 60D 9-Dec-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.9819 6.6077 1 25 99.9819 6.6077 INE077E14957 ESSEL MINING AND 147D 13-Dec-16 99.9118 6.4443 1 95.5 99.9118 6.4443 INE780C14638 JM FIN 22D 14-Dec-16 99.8900 6.6990 2 100 99.8900 6.6990 INE053T14485 ONGC MANGALORE 90D 14-Dec-16 99.8952 6.3820 1 25 99.8952 6.3820 INE144H14AB4 DEUTSCHE INVEST 183D 16-Dec-16 99.8755 6.4999 1 5 99.8755 6.4999 INE101I14BR6 AFCONS INFRAST 165D 19-Dec-16 99.8016 6.5964 1 35 99.8016 6.5964 INE027E14BW2 FAMILY CREDIT 90D 19-Dec-16 99.7985 6.6996 1 25 99.7985 6.6996 INE423A14AO0 ADANI ENTERPRISES 60D 19-Dec-16 99.7035 9.8677 1 25 99.7035 9.8677 INE866I14RY6 INDIA INFOLINE FIN 90D 21-Dec-16 99.7708 6.4500 2 295 99.7708 6.4500 INE081A14486 TATA STEEL 90D 21-Dec-16 99.7733 6.3795 1 200 99.7733 6.3795 INE121A14MT4 CHOLAMANDALAM 183D 22-Dec-16 99.7532 6.4503 2 95 99.7532 6.4503 INE752P14043 FUTURE RETAIL 59D 22-Dec-16 99.7189 7.3493 1 10 99.7189 7.3493 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.7708 6.4500 1 5 99.7708 6.4500 INE752P14035 FUTURE RETAIL 59D 23-Dec-16 99.6989 7.3489 1 10 99.6989 7.3489 INE580B14FY3 GRUH FIN 91D 26-Dec-16 99.6767 6.5771 1 150 99.6767 6.5771 INE752P14027 FUTURE RETAIL 61D 26-Dec-16 99.6388 7.3509 1 10 99.6388 7.3509 INE756I14AC1 HDB FIN SERV 80D 26-Dec-16 99.6805 6.4995 1 5 99.6805 6.4995 INE205A14GN0 VEDANTA 90D 27-Dec-16 99.6829 6.4505 1 10 99.6829 6.4505 INE217K14BG9 RELIANCE HOME FIN 51D 29-Dec-16 99.6505 6.4007 1 5 99.6505 6.4007 INE144H14AI9 DEUTSCHE INVEST 86D 30-Dec-16 99.6274 6.5004 1 5 99.6274 6.5004 INE657N14IN1 EDELWEISS COMMOD 62D 9-Jan-17 99.3866 7.0398 1 5 99.3866 7.0398 INE657K14ET3 RHC HOLDING PRIVATE 56D 16-Jan-17 98.7132 12.2001 1 30 98.7132 12.2001 INE657K14ET3 RHC HOLDING PRIVATE 56D 16-Jan-17 98.7986 11.6801 1 5 98.7986 11.6801 INE414G14EA7 MUTHOOT FIN 91D 18-Jan-17 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE958G14TP9 RELIGARE FINVEST 90D 24-Jan-17 98.9945 7.8880 1 40 98.9945 7.8880 INE557F14DP5 NATIONAL HOUSING BK 60D 30-Jan-17 99.0685 6.5999 1 5 99.0685 6.5999 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.0507 6.6003 1 5 99.0507 6.6003 INE028E14BL3 KOTAK SECURITIES 60D 3-Feb-17 99.0201 6.4501 1 5 99.0201 6.4501 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 98.9602 6.5003 2 10 98.9602 6.5003 INE657N14IW2 EDELWEISS COMMOD 90D 21-Feb-17 98.5721 7.0498 2 200 98.5721 7.0498 INE657N14IW2 EDELWEISS COMMOD 90D 21-Feb-17 98.5918 7.0451 1 100 98.5918 7.0451 INE742F14CL4 ADANI PORTS AND 87D 2-Mar-17 98.5195 6.5298 2 100 98.5195 6.5298 INE729N14871 TVS CREDIT SERV 91D 6-Mar-17 98.2448 7.4102 2 100 98.2448 7.4102 INE404K14BU4 SHAPOORJI PALLONJI 224D 9-Mar-17 98.3932 6.5501 2 100 98.3932 6.5501 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 98.3149 6.8000 2 50 98.3149 6.8000 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 98.2609 6.8001 1 125 98.2609 6.8001 INE477A14510 CANFIN HOMES 239D 24-Mar-17 98.0634 6.8002 1 25 98.0634 6.8002 INE975F14KM1 KOTAK MAH INVEST 365D 8-Dec-17 93.3703 7.1199 1 100 93.3703 7.1199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com